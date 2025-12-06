Marché des Lumières Laval
Marché des Lumières Laval samedi 6 décembre 2025.
Marché des Lumières
Place du 11 Novembre Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Marché des Lumières
Une trentaine d’artisans créateurs seront présents pour cette 10e édition.
L’occasion de dénicher le cadeau unique, original et idéal qui manque sous le sapin !
INFOS PRATIQUES
Lieu Place du 11 Novembre LAVAL
Dates samedi 6 et dimanche 7 décembre
Horaire de 10h à 22h .
Place du 11 Novembre Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire billetterie@laval-tourisme.com
English :
Market of Lights
German :
Markt der Lichter
Italiano :
Mercato delle luci
Espanol :
Mercado de las Luces
L’événement Marché des Lumières Laval a été mis à jour le 2025-10-24 par LAVAL TOURISME