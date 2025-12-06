Marché des Lumières Laval

Marché des Lumières

Une trentaine d’artisans créateurs seront présents pour cette 10e édition.

L’occasion de dénicher le cadeau unique, original et idéal qui manque sous le sapin !

Place du 11 Novembre Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire billetterie@laval-tourisme.com

English :

Market of Lights

German :

Markt der Lichter

Italiano :

Mercato delle luci

Espanol :

Mercado de las Luces

