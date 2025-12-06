Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché des Lumières Laval

Marché des Lumières Laval samedi 6 décembre 2025.

Marché des Lumières

Place du 11 Novembre Laval Mayenne

Tarif : – –

Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Marché des Lumières
Une trentaine d’artisans créateurs seront présents pour cette 10e édition.
L’occasion de dénicher le cadeau unique, original et idéal qui manque sous le sapin !

INFOS PRATIQUES
Lieu Place du 11 Novembre LAVAL
Dates samedi 6 et dimanche 7 décembre
Horaire de 10h à 22h   .

Place du 11 Novembre Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire   billetterie@laval-tourisme.com

English :

Market of Lights

German :

Markt der Lichter

Italiano :

Mercato delle luci

Espanol :

Mercado de las Luces

