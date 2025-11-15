Marché des Lutins à Cornac Cornac
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-15 2025-11-16
Marché artisanal festif organisé à Cornac, avec animations pour enfants, buvette et restauration. Une ambiance chaleureuse autour de Noël avec la participation des lutins. Atelier créatif “Je fais ma lettre au Père Noël et je lui envoie par les airs” .
230 Rte du Vignoble Cornac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 48 03
English :
Festive arts and crafts market in Cornac, with children’s entertainment, refreshments and catering
German :
Festlich organisierter Kunsthandwerksmarkt in Cornac, mit Kinderanimation, Getränken und Verpflegung
Italiano :
Mercatino dell’artigianato a Cornac, con animazione per bambini, punti di ristoro e ristoranti
Espanol :
Mercado festivo de artesanía en Cornac, con animación infantil, puestos de refrescos y restaurantes
L’événement Marché des Lutins à Cornac Cornac a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Vallée de la Dordogne