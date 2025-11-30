Marché des Lutins Saint-Benoît-sur-Seine

Marché des Lutins

Salle Turra Saint-Benoît-sur-Seine Aube

2025-11-30 10:00:00

2025-11-30 17:30:00

2025-11-30

Vous y retrouverez de nombreux exposants artisans amateurs et professionnels et quelques produits locaux et des surprises pour les enfants. Le Père Noël fera son apparition et un traîneau quad sera de la partie l’après-midi pour une petite promenade des enfants accompagnés de leurs parents.



L’association assurera également une restauration sur place et proposera son vin chaud*.



Venez retrouver notre association et ses exposants pour de bons moments et trouver sans aucun doute de nombreuses idées pour vos cadeaux de fin d’année !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Salle Turra Saint-Benoît-sur-Seine 10180 Aube Grand Est

