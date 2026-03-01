Marché des Marguerites: troc ta graine

Au plan d’eau Collorec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 16:30:00

fin : 2026-03-27 19:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Retrouvez les estivales du Marché des Marguerites à Collorec tous les vendredis

> Le vendredi 27 mars: vie échanger ta graine, ton plant, ta bouture, ou juste un petit moment de partage

> de 16h30 à 19h au plan d’eau à Collorec .

Au plan d’eau Collorec 29530 Finistère Bretagne +33 6 71 42 98 95

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English : Marché des Marguerites: troc ta graine

L’événement Marché des Marguerites: troc ta graine Collorec a été mis à jour le 2026-03-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou