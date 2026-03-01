Marché des Marguerites: troc ta graine Collorec
Marché des Marguerites: troc ta graine Collorec vendredi 27 mars 2026.
Marché des Marguerites: troc ta graine
Au plan d’eau Collorec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 16:30:00
fin : 2026-03-27 19:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Retrouvez les estivales du Marché des Marguerites à Collorec tous les vendredis
> Le vendredi 27 mars: vie échanger ta graine, ton plant, ta bouture, ou juste un petit moment de partage
> de 16h30 à 19h au plan d’eau à Collorec .
Au plan d’eau Collorec 29530 Finistère Bretagne +33 6 71 42 98 95
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English : Marché des Marguerites: troc ta graine
L’événement Marché des Marguerites: troc ta graine Collorec a été mis à jour le 2026-03-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou