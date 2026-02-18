Marche des mariniers Salle de la Fraternité Saint-Pierre-le-Moûtier

Marche des mariniers

Salle de la Fraternité Avenue du Général de Gaulle Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre

Tarif : 1 – 1 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 07:30:00

fin : 2026-03-08 14:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Venez participer à la marche des mariniers organisée par l’Association Sur les Pas de Jeanne d’Arc, le dimanche 08 mars 2026.

5 circuits en boucle vous seront proposés 31 km, 24km, 14 km et 8,7 km et 6,7 km. Départs échelonnés de 7h30 à 14h.

Vente de produits du terroir.

Ouverte à la marche nordique. .

Salle de la Fraternité Avenue du Général de Gaulle Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 95 60 58 surlespasdejeannedarc58@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche des mariniers

L’événement Marche des mariniers Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Saint-Pierre Magny-Cours