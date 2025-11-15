Marché des Métiers d’Art au moulin de la Charlotte Vallons-de-l’Erdre

Marché des Métiers d’Art au moulin de la Charlotte

14 Rue de la Charlotte Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Le moulin de la Charlotte à Saint-Mars-la-Jaille ouvre ses portes les 15 et 16 novembre 2025 pour un marché de métiers d’art et d’artisanat et de découverte du moulin à eau du 18ème siècle, en collaboration avec l’association Terres de Créations basée sur la commune d’Oudon.

Les métiers d’art et leurs artistes artisans présents

• Mad’ Créations, avec Marie-Aude Dubois et ses linogravures, mais aussi ses aquarelles et pochoirs

• Atelier de l’Abat-Carre avec Céline Prudhomme, spécialisée en maroquinerie et sellerie équestre

• Art en Boucle, avec Florence Sand et ses bijoux et objets d’art en peinture entièrement personnalisables et ses livres

• Le Citron à Roulettes, avec Guillaume Lecomte et ses illustrations autour des véhicules Citroën.

• L’Atelier Carakos, avec Isabelle et Jean-Charles et leurs bijoux en porcelaine

• Isabelle Sourbès et ses objets en cuir

• Le Havre des Sens avec Cindy Bourles et Marie Lepinay et leurs savons et produits cosmétiques biologiques et artisanaux

• Chats Poterie, avec Christine Bizeul et ses céramiques uniques qui résistent au lave-vaisselle

• De Boucle à Oreille, avec Marion Heijnis et ses bijoux artisanaux uniques et upcycling

• Jérémy Meunier et ses créations en vitrail, peinture et aquarelle

• L’Atelier de Lysandra, avec Sylvie Thuillier et ses aquarelles et carnets de voyage

• Mais aussi un stand de plantes et un stand de fripes, tenus par les meuniers de la Charlotte

Initiations et ateliers tout au long du weekend, ouverts à tous, sans réservation, en participation libre

Initiation aquarelle et carnet de voyage, découverte du travail du cuir, fabrication de décorations de Noël avec les matériaux du jardin, fabrication de bijoux de récup, …

Mais également la visite du Moulin de la Charlotte, dont les mécanismes et les meules du 18ème siècle, son pont du 12ème siècle ainsi que ses arbres centenaires vous accueilleront avec leurs couleurs d’automne.

Animations musicales le samedi et crêpes

Restauration le dimanche midi avec vin chaud

Historique du moulin

Le moulin de la Charlotte est l’unique moulin à eau de Saint-Mars-la-Jaille, alimenté par l’Erdre. Il est connu à partir du 12ème siècle comme moulin seigneurial à farine. Il était à l’origine placé directement sur le lit de l’Erdre à la Champelière. L’emplacement actuel date d’environ 1750.

En 1843, Charles Ogereau, propriétaire d’une industrie de courroies à Chantenay achète le moulin pour y tanner son cuir. Son industrie florissante lui permet de construire une maison d’apparat, et lui donne son nom la Charlotte .

La famille Baudouin fait l’acquisition de la propriété en 1876 et exploite le moulin jusque dans les années 1910 comme moulin à farine. Ils plantent les arbres aujourd’hui centenaires.

Dans les années 1960-80, la maison appartient au docteur Combeau, qui tient ses consultations dans la maison du meunier.

Depuis 2022, les nouveaux propriétaires ont à cœur de refaire vivre le lieu en lançant une restauration des bâtiments et ont pour objectif de créer parc paysager ouvert au public. .

14 Rue de la Charlotte Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 05 77 97 moulindelacharlotte@gmail.com

English :

The Moulin de la Charlotte in Saint-Mars-la-Jaille opens its doors on November 15 and 16, 2025, for an arts and crafts market and discovery of the 18th-century watermill, in collaboration with the Terres de Créations association based in Oudon.

German :

Die Moulin de la Charlotte in Saint-Mars-la-Jaille öffnet am 15. und 16. November 2025 ihre Türen für einen Kunsthandwerksmarkt und die Entdeckung der Wassermühle aus dem 18. Jahrhundert in Zusammenarbeit mit dem in der Gemeinde Oudon ansässigen Verein Terres de Créations (Land der Kreationen).

Italiano :

Il 15 e 16 novembre 2025 il Moulin de la Charlotte di Saint-Mars-la-Jaille aprirà le sue porte per un mercato dell’artigianato artistico e per scoprire il mulino ad acqua del XVIII secolo, in collaborazione con l’associazione Terres de Créations di Oudon.

Espanol :

El Moulin de la Charlotte, en Saint-Mars-la-Jaille, abrirá sus puertas los días 15 y 16 de noviembre de 2025 para acoger un mercado de artesanía y descubrir el molino de agua del siglo XVIII, en colaboración con la asociación Terres de Créations, con sede en Oudon.

