Marché des Métiers d’Art

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

L’association IMMERSION présente le Marché Métiers d’art

25 professionnels des Métiers d’Art répartis sur les 3 niveaux du Château

Venez à la rencontre d’artisans d’art et artistes talentueux ! Découvrir le savoir-faire et les créations de l’artisanat d’art local, dans le cadre prestigieux et historique du Château de Kergroadez. Une ambiance chaleureuse pour de belles rencontres.

Des pièces uniques à découvrir…

Du petit accessoire à la très belle pièce, chacun pourra se faire plaisir et céder à ses coups de cœur parmi les objets exposés. Tout est créé et réalisé par les artisans qui proposent des pièces uniques ou en petite série. Une mine d’idées de cadeaux, dans une large gamme de prix, à quelques semaines des fêtes de fin d’année. .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 98 23 33 55

L’événement Marché des Métiers d’Art Brélès a été mis à jour le 2025-11-24 par OT IROISE BRETAGNE