Marché des métiers d’art josselinais Place de la Congrégation Josselin

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan
Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-12
Six artistes et artisans d’art investissent la Chapelle de la Congrégation durant 3 jours ! Peinture, céramique, vitrail, littérature, illustration, sculpture…Venez les rencontrer et découvrir leur travail, idée de cadeau authentique. De 10h à 19h. .
