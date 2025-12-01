Marché des métiers d’art josselinais Place de la Congrégation Josselin

Marché des métiers d’art josselinais

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Six artistes et artisans d’art investissent la Chapelle de la Congrégation durant 3 jours ! Peinture, céramique, vitrail, littérature, illustration, sculpture…Venez les rencontrer et découvrir leur travail, idée de cadeau authentique. De 10h à 19h. .

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

English :

L’événement Marché des métiers d’art josselinais Josselin a été mis à jour le 2025-12-01 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande