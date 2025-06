Marché des Métiers d’Art Nancy 28 juin 2025 10:00

Meurthe-et-Moselle

Marché des Métiers d’Art Parc de la pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28 19:00:00

Date(s) :

2025-06-28

2025-06-29

Organisé par l’association Métiers d’Art Métropole avec le soutien de la Région Grand Est et de la ville de Nancy, ce rendez-vous métiers d’art de l’été sous les grands arbres du parc de la pépinière de Nancy vous permettra de découvrir une diversité de métiers avec des produits à l’image de leurs créateurs dans des styles traditionnels ou contemporains. Une cinquantaine d’exposants vous feront découvrir leur métier d’art.Tout public

Parc de la pépinière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

Organized by the Métiers d’Art Métropole association, with the support of the Région Grand Est and the city of Nancy, this summer’s métiers d’art rendezvous under the tall trees of Nancy’s Parc de la Pépinière will enable you to discover a diversity of crafts, with products in the image of their creators, in both traditional and contemporary styles. Some fifty exhibitors will be on hand to introduce you to their craft.

German :

Organisiert von der Vereinigung Métiers d’Art Métropole mit der Unterstützung der Region Grand Est und der Stadt Nancy, bietet Ihnen dieses sommerliche Treffen der Kunsthandwerker unter den großen Bäumen des Parks der Baumschule von Nancy die Möglichkeit, eine Vielfalt an Berufen mit Produkten zu entdecken, die dem Image ihrer Schöpfer in traditionellen oder zeitgenössischen Stilen entsprechen. Rund fünfzig Aussteller werden Ihnen ihre Kunsthandwerke vorstellen.

Italiano :

Organizzata dall’associazione Métiers d’Art Métropole, con il sostegno della Région Grand Est e della Città di Nancy, questa fiera estiva dell’artigianato, che si svolge sotto i grandi alberi del Parc de la Pépinière di Nancy, vi permetterà di scoprire un’ampia gamma di mestieri, con prodotti che riflettono l’immagine dei loro creatori, sia in stile tradizionale che contemporaneo. Una cinquantina di espositori saranno a disposizione per farvi scoprire il loro mestiere.

Espanol :

Organizado por la asociación Métiers d’Art Métropole, con el apoyo de la Région Grand Est y el Ayuntamiento de Nancy, este salón estival de artesanía, celebrado bajo los grandes árboles del Parque de la Pépinière de Nancy, le permitirá descubrir una amplia gama de artesanías, con productos que reflejan la imagen de sus creadores, tanto en estilos tradicionales como contemporáneos. Unos cincuenta expositores le harán descubrir su artesanía.

L’événement Marché des Métiers d’Art Nancy a été mis à jour le 2025-06-19 par DESTINATION NANCY