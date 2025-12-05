Marché des métiers d’art Beffroi Thionville
Marché des métiers d’art Beffroi Thionville vendredi 5 décembre 2025.
Marché des métiers d’art
Beffroi 1 rue de paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05
fin : 2025-12-14
2025-12-05 2025-12-12
Marché des métiers d’art
Exposition et vente de produits artisanauxTout public
Beffroi 1 rue de paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr
English :
Art and craft market
Exhibition and sale of craft products
German :
Markt für Kunsthandwerk
Ausstellung und Verkauf von Kunsthandwerksprodukten
Italiano :
Mercato dell’arte e dell’artigianato
Esposizione e vendita di prodotti artigianali
Espanol :
Mercado de arte y artesanía
Exposición y venta de productos artesanales
