Marché des métiers d’art Beffroi Thionville

Marché des métiers d’art

Beffroi 1 rue de paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-12

Exposition et vente de produits artisanauxTout public

Beffroi 1 rue de paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr

English :

Art and craft market

Exhibition and sale of craft products

German :

Markt für Kunsthandwerk

Ausstellung und Verkauf von Kunsthandwerksprodukten

Italiano :

Mercato dell’arte e dell’artigianato

Esposizione e vendita di prodotti artigianali

Espanol :

Mercado de arte y artesanía

Exposición y venta de productos artesanales

L’événement Marché des métiers d’art Thionville a été mis à jour le 2025-10-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME