Arrast-Larrebieu

Marché des paysannes et créatrices d’ici

Fronton Arrast-Larrebieu Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Les créatrices, paysannes et artisanes vous invitent à Arrast-Larrebieu.

C’est une journée pour mettre en valeur les cheffes d’entreprises locales. Elles vous proposent de déambuler dans le marché afin d’apprécier leur travail. Vous pourrez, également, participer à des ateliers, notamment un atelier vannerie. Les places étant limitées, il est préférable de s’inscrire. Des chants et des danses ponctueront la soirée et un repas vous sera servi, préparé avec des produits issus de leurs productions respectives. Réservation souhaitée. Abri assuré en cas de pluie.

– 15 h 19 h animations et ateliers

– 20 h repas des productrices sur réservation. .

Fronton Arrast-Larrebieu 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine andereen.uztak@gmail.com

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English : Marché des paysannes et créatrices d’ici

L’événement Marché des paysannes et créatrices d’ici Arrast-Larrebieu a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque