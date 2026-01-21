Marché des paysans du coin de Saint-Victor-Malescours Rue de la halle Saint-Victor-Malescours

Marché des paysans du coin de Saint-Victor-Malescours

Rue de la halle Les halles couvertes Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-12-13 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Il y a plusieurs années, motivés par l’idée de mettre en avant nos produits fermiers, nous nous sommes regroupés pour créer notre association les Paysans du Coin .

.

Rue de la halle Les halles couvertes Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 79 63 59 lespaysansducoin043@gmail.com

English : Local farmers’ market in Saint-Victor-Malescours

Several years ago, motivated by the idea of promoting our farm produce, we got together to create our association Les Paysans du Coin .

