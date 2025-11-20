Marche des Perce Neige Montmelard

Marche des Perce Neige

Salle Communale Montmelard Saône-et-Loire

Début : 2026-03-01 08:00:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

26e édition de la marche. 6 circuits de 5 à 30 km environ (5-10-15-20-25-30 km (pédestre). 20-25 km (VTT)).

Venez parcourir nos chemins qui offrent de magnifiques paysages et de beaux dénivelés.

A partir de 10 km, 1 à 3 ravitaillements selon la distance parcourue. Soupe à l’oignon ou crêpe à l’arrivée pour tout le monde. Pensez à prendre votre gobelet avant de venir ! .

Salle Communale Montmelard 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 11 02 89 marche.montmelard@gmail.com

