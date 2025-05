Marché des petites pousses – Le Haut du Tôt Sapois, 18 mai 2025 10:00, Sapois.

Vosges

Marché des petites pousses Le Haut du Tôt 1 Chemin du Peupré Sapois Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 17:30:00

Petit marché de printemps avec des petites pousses à repiquer pour le jardin, légumes, aromatiques, des petits artisans, artisans d’art, poterie, vannerie, buvette, petites restauration de 10h à 17h30 !Tout public

Le Haut du Tôt 1 Chemin du Peupré

Sapois 88120 Vosges Grand Est +33 6 20 91 42 02

English :

Small spring market with sprouts for the garden, vegetables, herbs, small artisans, craftsmen, pottery, basketry, refreshments and snacks from 10am to 5:30pm!

German :

Kleiner Frühlingsmarkt mit kleinen Trieben für den Garten, Gemüse, Kräutern, kleinen Handwerkern, Kunsthandwerkern, Töpfern, Korbflechtern, Getränken und kleinen Snacks von 10 bis 17.30 Uhr!

Italiano :

Piccolo mercato di primavera con piantine per l’orto, verdure, erbe aromatiche, piccoli artigiani, artigianato artistico, ceramica, cesteria, rinfreschi e spuntini dalle 10.00 alle 17.30!

Espanol :

Pequeño mercado de primavera con plantitas para el jardín, verduras, hierbas aromáticas, pequeños artesanos, artesanías, alfarería, cestería, refrescos y tentempiés de 10.00 a 17.30 h

