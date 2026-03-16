Marché des Petits Créateurs à côté de la mairie Dolus-d’Oléron

Marché des Petits Créateurs

à côté de la mairie Salle des fêtes Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’association Défi pour Elles lance la saison avec un marché de petits créateurs. Un événement convivial qui ouvre la série des marchés nocturnes de créateurs de l’été ! Venez découvrir les talents locaux

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à côté de la mairie Salle des fêtes Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 28 44 07 defipourelles@gmail.com

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English : Marché des Petits Créateurs

The Défi pour Elles association kicks off the season with a market for small designers. A convivial event that kicks off the summer series of nocturnal designer markets! Come and discover local talent

L’événement Marché des Petits Créateurs Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes