Marché des petits sorciers Salle Agora Saint-Ismier Dimanche 12 avril, 09h00 a partir de 15e le ML

Prêts à enfourcher vos balais ? Le complexe des Arcades se transforme le temps d’une journée pour un évènement familial unique. .

Prêts à enfourcher vos balais ? Le complexe des Arcades se transforme le temps d’une journée pour un évènement familial unique.

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Partez à la rencontre d’exposants Pop Culture, commerçants ensorcelés, créateurs féériques, artisans passionnés, inspirés par la magie de la nature, de l’époque médiévale et des traditions celtiques. Découvrez leurs nouvelles créations et laissez-vous envoûter par leur savoir-faire.

Rejoignez-nous pour découvrir des potions de baves de crapaud, des créations enchantées et bien d’autres merveilles de nos différentes sorcières.

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NOMBREUX EXPOSANTS qui pourront vous proposer : dessin, illustration badge marque pages, objets en lien avec l’univers de l’esotérisme et de le magie, jeux vidéo, figurines, comics/manga, vêtements geek, romans de l’imaginaire, custom sur sneakers, jeux societe vintage, rétrogaming, Livres (littératures de l’imaginaire), Peinture à la bombe et gravures laser sur divers supports (principalement toiles), goodies (posters, badges…), cartes magic, objets Harry Potter, funko pop, jeux de rôles, encens, pendules, bracelets, séances de voyance, tableau en impression 3D, bougies d’intentions et de rituels à base de plantes et de pierres de lithothérapie, cartes postales, illustrations uniques et bien d’autres choses….

Sans oublier la buvette de la sorcière Tabatha et nombreuses potions magiques…

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NOMBREUSES ANIMATIONS :

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*** CONTES SORCIERS ***

Nombreux sont les récits qui narrent l’existence de créatures effrayantes: fantômes, goules, gobelins et fées méchantes. Longtemps utilisés par les adultes pour tenir les enfants à l’écart d’endroits dangereux (comme les marais), ces créatures sont restées bien vivantes dans notre imaginaire.

Et… si elles existaient vraiment ?

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*** GRAND CONCOURS LIKE MY COSPLAY ***

Sorcières, vampires, créatures étranges ou costumes inventifs : laissez libre cours à votre imagination ! Chaque candidat inscrit avant le 10 avril recevra une entrée gratuite pour le Marché des Petits Sorciers et devra récolter entre 9h et 16h45 un maximum de likes. Le vote du public sera pris en compte par le nombre de mentions « J’aime » via un QR CODE (afficher sur le salon). Le grand gagnant sera annoncé à 17h et remportera un bon d’achat de 50 euros à dépenser au salon.

Formulaire d’inscription :

[https://forms.gle/qQbadWm7VnWmLmrQ6](https://forms.gle/qQbadWm7VnWmLmrQ6)

Lien du concours facebook :

[https://www.facebook.com/events/887892017469519/](https://www.facebook.com/events/887892017469519/)

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*** PARKING A BALAIS ***

Pour accueillir les sorcières comme il se doit, un parking à balais a été aménagé. Les participants pourront même emprunter un balai écoresponsable pour partir à l’aventure !

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*** COMBAT DES BLASONS ***

Choisit ton blason en arrivant sur le site et accomplis des défis, quêtes et épreuves pour gagner des points de prestige… Le blason ayant accumulé de plus de points le dimanche à 16h sera proclamé vainqueur du tournoi des Blasons.

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*** ATELIER DESSIN HEDWIGE ***

Venez créer entre petits sorciers dans le partage et la bonne humeur la chouette Hedwige fidèle compagnon d’Harry Potter.

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*** ATELIER CREATION BAGUETTE MAGIQUE ***

Rencontrez un artisan et apprenez les secrets de fabrication de votre baguette magique.

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*** BOURSE D’ECHANGE HARRY POTTER & TCG ***

Ce sera l’occasion parfaite de partager, compléter votre collection et rencontrer d’autres passionnés dans un espace dédié aux cartes Harry Potter et également : Pokémon – Dragon Ball – One Piece – Lorcana – Yu Gi Oh – Magic – Altered – Etc…

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ET DE NOMBREUSES SURPRISES…

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Un dimanche endiablé !…

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Dimanche 12 Avril Décembre 2026 de 9h à 18h

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Complexe des Arcades

Le Pas Fleury 71700 TOURNUS

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ENTREE BILLETTERIE : 3 €uros

GRATUIT pour les -10 ans

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Merci de partager l’événement :

[https://www.facebook.com/events/875848458619407/](https://www.facebook.com/events/875848458619407/)

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Organisation : Tandem Events France

[https://www.tandemevents.fr/](https://www.tandemevents.fr/)

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Renseignements :

[brocland.cie@gmail.com](mailto:brocland.cie@gmail.com)

Infoline : 06 68 31 79 05

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*** INSCRIPTION EXPOSANTS ***

Demande via formulaire :

[https://forms.gle/sXcyFn4FDHisPera9](https://forms.gle/sXcyFn4FDHisPera9)

Contact Nathalie :

[commercial.tandem.events@gmail.com](mailto:commercial.tandem.events@gmail.com)

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Bon Salon à Tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T17:00:00.000+02:00

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Brocland.cie@gmail.com

Salle Agora place Agora 38330 Saint Ismier Saint-Ismier 38330 Isère



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