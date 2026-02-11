Marché des Petits Sorciers Salle des Arcades Tournus
Marché des Petits Sorciers Salle des Arcades Tournus dimanche 12 avril 2026.
Marché des Petits Sorciers
Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Un dimanche endiablé à TOURNUS…
La salle des Arcades se métamorphose, le temps d’une journée, en un lieu enchanté pour un événement familial unique !
Partez à la rencontre d’exposants Pop Culture, de commerçants ensorcelés, de créateurs féériques
et d’artisans passionnés, inspirés par la magie de la nature, l’époque médiévale et les traditions celtiques…
Découvrez leurs dernières créations et laissez-vous envoûter par leur savoir-faire.
Plongez dans un univers où se mêlent potions de bave de crapaud, créations enchantées et mille autres merveilles sorties
tout droit des chaudrons de nos sorcières. Un dimanche endiablé vous attend… Ne manquez pas ce rendez-vous magique !
NOMBREUSES ANIMATIONS
Sur les stands, préparez-vous à un véritable marché aux merveilles !
Vous pourrez y dénicher
Des dessins, illustrations, badges, marque-pages, livres (littératures de l’imaginaire)
Des trésors venus du monde de l’ésotérisme et de la magie encens, pendules, bracelets, bougies d’intention, séances de
voyance, lithothérapie, objets en lien avec l’univers de l’ésotérisme et de la magie
Un univers geek à portée de main jeux vidéo, figurines, comics/mangas, vêtements geek, funko pop, objets Harry Potter,
cartes Magic, jeux de société vintage, rétrogaming et jeux de rôles.
Des créations originales peintures à la bombe, gravures laser, illustrations uniques, tableaux en impression 3D, custom
de sneakers…
Sans oublier de quoi régaler les gourmands foodtrucks, chocolat chaud maison et vin chaud. .
Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 31 79 05 brocland.cie@gmail.com
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English : Marché des Petits Sorciers
L’événement Marché des Petits Sorciers Tournus a été mis à jour le 2026-03-14 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II