Marché des Petits Sorciers Salle des Arcades Tournus

Marché des Petits Sorciers

Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Un dimanche endiablé à TOURNUS…

La salle des Arcades se métamorphose, le temps d’une journée, en un lieu enchanté pour un événement familial unique !

Partez à la rencontre d’exposants Pop Culture, de commerçants ensorcelés, de créateurs féériques

et d’artisans passionnés, inspirés par la magie de la nature, l’époque médiévale et les traditions celtiques…

Découvrez leurs dernières créations et laissez-vous envoûter par leur savoir-faire.

Plongez dans un univers où se mêlent potions de bave de crapaud, créations enchantées et mille autres merveilles sorties

tout droit des chaudrons de nos sorcières. Un dimanche endiablé vous attend… Ne manquez pas ce rendez-vous magique !

NOMBREUSES ANIMATIONS

Sur les stands, préparez-vous à un véritable marché aux merveilles !

Vous pourrez y dénicher

Des dessins, illustrations, badges, marque-pages, livres (littératures de l’imaginaire)

Des trésors venus du monde de l’ésotérisme et de la magie encens, pendules, bracelets, bougies d’intention, séances de

voyance, lithothérapie, objets en lien avec l’univers de l’ésotérisme et de la magie

Un univers geek à portée de main jeux vidéo, figurines, comics/mangas, vêtements geek, funko pop, objets Harry Potter,

cartes Magic, jeux de société vintage, rétrogaming et jeux de rôles.

Des créations originales peintures à la bombe, gravures laser, illustrations uniques, tableaux en impression 3D, custom

de sneakers…

Sans oublier de quoi régaler les gourmands foodtrucks, chocolat chaud maison et vin chaud. .

Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 31 79 05 brocland.cie@gmail.com

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English : Marché des Petits Sorciers

L’événement Marché des Petits Sorciers Tournus a été mis à jour le 2026-03-14 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II