Marché des plaisirs gourmands Parc des Expositions Mâcon

Marché des plaisirs gourmands Parc des Expositions Mâcon vendredi 14 novembre 2025.

Marché des plaisirs gourmands

Parc des Expositions 198 avenue Pierre Beregovoy Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 11:00:00

fin : 2025-11-17 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

La 19ème édition du Marché des Plaisirs Gourmand. Pendant 4 jours, Mâcon va vivre au rythme des saveurs de la gastronomie française.

Le Marché des Plaisirs Gourmands est le lieu de toutes les expressions culinaires et gastronomiques ; sans oublier la richesse des appellations viticoles françaises à déguster et découvrir auprès d’une vingtaine d’exposants en vins et spiritueux, ou encore la présence des arts de la table et des accessoires culinaires. .

Parc des Expositions 198 avenue Pierre Beregovoy Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Marché des plaisirs gourmands

German : Marché des plaisirs gourmands

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché des plaisirs gourmands Mâcon a été mis à jour le 2025-07-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)