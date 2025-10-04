Marché des potiers Avignon
Marché des potiers Avignon samedi 4 octobre 2025.
Vaucluse
Marché des potiers place Saint Didier Avignon Vaucluse
Début : Samedi 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Un événement festif dédié à la céramique.
place Saint Didier
Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur avignonpotier@gmail.com
English : Potters’ market
A festive event dedicated to ceramics.
German : Töpfermarkt
Eine festliche Veranstaltung, die der Keramik gewidmet ist.
Italiano : Mercato dei vasai
Un evento festoso dedicato alla ceramica.
Espanol : Mercado de alfareros
Un acontecimiento festivo dedicado a la cerámica.
