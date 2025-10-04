Marché des potiers Avignon

Marché des potiers Avignon samedi 4 octobre 2025.

Vaucluse

Marché des potiers place Saint Didier Avignon Vaucluse

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Un événement festif dédié à la céramique.

place Saint Didier

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur avignonpotier@gmail.com

English : Potters’ market

A festive event dedicated to ceramics.

German : Töpfermarkt

Eine festliche Veranstaltung, die der Keramik gewidmet ist.

Italiano : Mercato dei vasai

Un evento festoso dedicato alla ceramica.

Espanol : Mercado de alfareros

Un acontecimiento festivo dedicado a la cerámica.

