Marché des Potiers Bricquebec-en-Cotentin

Marché des Potiers Bricquebec-en-Cotentin dimanche 3 août 2025.

Marché des Potiers

Maison de la presse Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif :

Date :

Début : Dimanche 2025-08-03

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-03

Exposition, ventes et animations gratuites, le marché des potiers réunit cette année 60 potiers et prendra place ces dimanche 3 et lundi 4 août à Bricquebec dans l’espace Matignon en haut de la place Sainte-Anne de 10h à 18h le dimanche et de 9h à 18h le lundi.

Une exposition sur 1914 1918 et des stands d’associations se trouveront dans la salle Jean Eliard et il y aura également une exposition sur la voie verte du côté de la route de Carteret.

Plus d’informations sur www.touterre.com

Maison de la presse Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie

English : Marché des Potiers

With free exhibitions, sales and entertainment, this year’s potters’ market brings together 60 potters and will take place on Sunday August 3 and Monday August 4 in Bricquebec in the Espace Matignon at the top of Place Sainte-Anne, from 10am to 6pm on Sunday and 9am to 6pm on Monday.

An exhibition on 1914 1918 and association stands will be set up in the Salle Jean Eliard, and there will also be an exhibition on the green lane on the Carteret road side.

Further information at www.touterre.com

German :

Der Töpfermarkt mit 60 Töpfern findet am Sonntag, den 3. und Montag, den 4. August in Bricquebec im Espace Matignon am oberen Ende des Place Sainte-Anne statt. Die Öffnungszeiten sind am Sonntag von 10 bis 18 Uhr und am Montag von 9 bis 18 Uhr.

Eine Ausstellung über 1914 1918 und Stände von Vereinen werden sich im Saal Jean Eliard befinden, und es wird auch eine Ausstellung über den Grünen Weg auf der Seite der Straße nach Carteret geben.

Weitere Informationen unter www.touterre.com

Italiano :

Con mostre, vendite ed eventi gratuiti, il mercato dei ceramisti di quest’anno riunirà 60 ceramisti e si svolgerà domenica 3 e lunedì 4 agosto a Bricquebec, nell’Espace Matignon in cima a Place Sainte-Anne, dalle 10 alle 18 di domenica e dalle 9 alle 18 di lunedì.

Nella Salle Jean Eliard sarà allestita una mostra sul periodo 1914-1918 e stand di associazioni, oltre a una mostra sulla Greenway sulla strada Carteret.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.touterre.com

Espanol :

Con exposiciones, ventas y actos gratuitos, el mercado de alfareros de este año reunirá a 60 alfareros y tendrá lugar el domingo 3 y el lunes 4 de agosto en Bricquebec, en el Espace Matignon, en lo alto de la plaza Sainte-Anne, de 10.00 a 18.00 horas el domingo y de 9.00 a 18.00 horas el lunes.

Se instalará una exposición sobre 1914 1918 y stands de asociaciones en la Salle Jean Eliard, y también habrá una exposición sobre la Vía Verde en la carretera de Carteret.

Para más información, visite www.touterre.com

L’événement Marché des Potiers Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-07-20 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin