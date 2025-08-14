Marché des Potiers Place de la Halle Caylus

Marché des Potiers Place de la Halle Caylus jeudi 14 août 2025.

Marché des Potiers

Place de la Halle Caylus Tarn-et-Garonne

Début : Vendredi 2025-08-14 09:00:00

fin : 2025-08-15 18:00:00

2025-08-14 2025-08-15

Marché des Potiers & 2 spectacles autour de la céramique

Place de la Halle & le parc du Château Caylus 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 12 60 68 62 latelier.caylus@gmail.com

English :

Potters’ Market & 2 ceramic shows

German :

Töpfermarkt & 2 Aufführungen rund um die Keramik

Italiano :

Mercato dei vasai e 2 mostre di ceramica

Espanol :

Mercado de alfareros y 2 exposiciones de cerámica

