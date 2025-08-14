Marché des Potiers Place de la Halle Caylus
Place de la Halle Place de la Halle & le parc du Château Caylus Tarn-et-Garonne
Début : Vendredi 2025-08-14 09:00:00
fin : 2025-08-15 18:00:00
2025-08-14 2025-08-15
Marché des Potiers & 2 spectacles autour de la céramique
Place de la Halle Place de la Halle & le parc du Château Caylus 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 12 60 68 62 latelier.caylus@gmail.com
English :
Potters’ Market & 2 ceramic shows
German :
Töpfermarkt & 2 Aufführungen rund um die Keramik
Italiano :
Mercato dei vasai e 2 mostre di ceramica
Espanol :
Mercado de alfareros y 2 exposiciones de cerámica
