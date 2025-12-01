Marché des potiers Céramica-Le Mans Rue Jankowski Le Mans

Marché des potiers Céramica-Le Mans

Rue Jankowski De la Place de la Sirène à l’OT Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 09:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Le rendez-vous annuel des amateurs de poteries et céramiques !

Le marché des potiers Céramica Le Mans aura lieu les 19, 20 et 21 décembre 2025. Cette 33° édition rassemblera 50 professionnels de la céramique, et autant d’univers différents selon les techniques employées et la sensibilité de chacun.

Du square des Ursulines, près de l’Office de Tourisme à la Place de la Sirène en passant par la rue Jankowski, le marché des potiers Céramica Le Mans sera ouvert de 9h à 19h. .

Rue Jankowski De la Place de la Sirène à l’OT Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire bernier.pierre@live.fr

English :

The annual meeting for pottery and ceramics lovers!

German :

Der jährliche Treffpunkt für Liebhaber von Töpferwaren und Keramik!

Italiano :

L’incontro annuale per gli amanti della ceramica e delle ceramiche!

Espanol :

El encuentro anual de los amantes de la alfarería y la cerámica

L’événement Marché des potiers Céramica-Le Mans Le Mans a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Le Mans