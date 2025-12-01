Marché des potiers Céramica-Le Mans Rue Jankowski Le Mans
Marché des potiers Céramica-Le Mans
Rue Jankowski De la Place de la Sirène à l’OT Le Mans Sarthe
Début : 2025-12-19 09:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-19
Le rendez-vous annuel des amateurs de poteries et céramiques !
Le marché des potiers Céramica Le Mans aura lieu les 19, 20 et 21 décembre 2025. Cette 33° édition rassemblera 50 professionnels de la céramique, et autant d’univers différents selon les techniques employées et la sensibilité de chacun.
Du square des Ursulines, près de l’Office de Tourisme à la Place de la Sirène en passant par la rue Jankowski, le marché des potiers Céramica Le Mans sera ouvert de 9h à 19h. .
English :
The annual meeting for pottery and ceramics lovers!
German :
Der jährliche Treffpunkt für Liebhaber von Töpferwaren und Keramik!
Italiano :
L’incontro annuale per gli amanti della ceramica e delle ceramiche!
Espanol :
El encuentro anual de los amantes de la alfarería y la cerámica
