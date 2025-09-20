Marché des potiers – Château de Ripaille Château de Ripaille Thonon-les-Bains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour sa 5ème édition, le marché des potiers revient à Ripaille. Une vingtaine d’exposants sont attendus pour vous partager leur savoir-faire.

Le château de Ripaille, dont les bâtiments les plus anciens remontent au XVe siècle, a été la résidence des ducs de Savoie dont le premier, Amédée VIII, fut Pape sous le nom de Félix V. Le domaine est aujourd'hui la propriété de la famille Necker et de la fondation Ripaille. Le château a été restauré en 1900 par Frédéric Engel-Gros dans le style art nouveau.

©Fondation Ripaille