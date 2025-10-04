Marché des Potiers d’Avignon Place Saint Didier Avignon

Pour la huitième année consécutive, le Marché des Potiers d’Avignon se déroule le samedi 4 octobre, de 9h30 à 18h30, sur la place St Didier et sa voisine Plan St Didier.

La manifestation accueille une quarantaine de potiers, céramistes et sculpteurs professionnels, venus du département du Vaucluse ainsi que des départements voisins pour exposer et vendre leur travail.

Ce marché regroupe une grande variété de créations céramiques, sculptures, bijoux, pièces décoratives et objets utilitaires pour la maison. Les exposants(e)s présentent leurs techniques diverses comme la porcelaine, le grès, la faïence, la terre vernissée, la terre sigillée, le raku, le moulage, la cristallisation, l’estampage, la décoration sur céramique et bien d’autres à découvrir sur le marché.

Venez les rencontrer et échanger avec eux, nos exposant(e)s seront enchanté(e)s de vous faire découvrir leurs créations, leurs techniques, transmissions et savoir-faire.

Des animations, ateliers et démonstrations sont également prévus.

Parkings gratuits : Parking de l’ile Piot, parking de l’Oulle entre le fleuve du Rhône et les remparts de la ville, parking des Italiens

https://www.terresdeprovence.org/avignon

Place Saint Didier 84000 avignon Quartier Est Avignon 84000 Vaucluse