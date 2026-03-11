Marché des potiers de Lauzerte

place de l’Eveillé Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Pour les 20 ans du marché des potiers, le 25 et 26 juillet, le village de Lauzerte s’anime au rythme de la céramique. Le marché de potiers accueillera 32 artisans céramistes pour un weekend dédié à la découverte et à l’appréciation de l’art de la terre.

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place de l’Eveillé Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 39 82 51 contact@potiers-terres-neuves.com

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English :

For the 20th anniversary of the potters? market, on July 25 and 26, the village of Lauzerte will come alive to the rhythm of ceramics. The potters? market will welcome 32 ceramic artisans for a weekend dedicated to the discovery and appreciation of the art of clay.

L’événement Marché des potiers de Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy