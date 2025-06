Marché des Potiers de l’Oise – Beauvais 21 juin 2025 12:00

Oise

Marché des Potiers de l'Oise
Beauvais, Oise

21 juin 2025, 12h00

22 juin 2025, 18h00

2025-06-21

Retrouvez le Marché des Potiers de l’Oise dans les jardins du MUDO (Musée de l’Oise), le 21 Juin 2025 de 12h à 18h, et le 22 Juin 2025 de 10h à 18h.

Entrée gratuite.

Une douzaine de potiers et céramistes de l’Oise seront présents dans ce cadre magnifique juste à côté de la cathédrale de Beauvais.

Nous sommes heureux de pouvoir investir les lieux et de montrer nos dernières créations et comme toujours de pouvoir partager notre passion avec tout public.

MUDO Musée de l’Oise

1 rue du Musée

60000 BEAUVAIS 0 .

1 Rue du Musée

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50

