MARCHÉ DES POTIERS – Ganges, 7 juin 2025 07:00, Ganges.

Hérault

MARCHÉ DES POTIERS 1 rue Frédéric Mistral Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

L’association des commerçants UPG (Union des professionnels gangeois) organise la 2ème édition du Marché des potiers le samedi 07 juin, de 10h à 18h.

Il se tiendra autour des halles, ce qui permettra de profiter pleinement du cœur de ville requalifié les halles, ses bons produits et son ambiance chaleureuse ; le nouveau jardin Charles Benoît, où l’on peut passer d’agréables moments de détente et d’apaisement.

Un atelier de modelage sera proposé aux enfants et une animation musicale agrémentera le marché.

Cette journée devrait donc être bien agréable pour toute la famille ! .

1 rue Frédéric Mistral

Ganges 34190 Hérault Occitanie

English :

The UPG (Union des professionnels gangeois) traders’ association is organizing the 2nd edition of the Potters’ Market on Saturday June 07, from 10am to 6pm.

German :

Die Händlervereinigung UPG (Union des professionnels gangeois) organisiert am Samstag, den 07. Juni, von 10 bis 18 Uhr die 2. Ausgabe des Töpfermarktes.

Italiano :

L’associazione dei commercianti UPG (Union des professionnels gangeois) organizza il 2° Mercato dei vasai sabato 7 giugno, dalle 10.00 alle 18.00.

Espanol :

La asociación de comerciantes UPG (Union des professionnels gangeois) organiza el 2º Mercado de Alfareros el sábado 07 de junio, de 10h a 18h.

L’événement MARCHÉ DES POTIERS Ganges a été mis à jour le 2025-05-24 par 34 ADT34