MARCHÉ DES POTIERS Lagrasse

MARCHÉ DES POTIERS Lagrasse vendredi 22 août 2025.

MARCHÉ DES POTIERS

Lagrasse Aude

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-08-22 10:00:00

fin : 2025-08-22 19:00:00

Date(s) :

2025-08-22

Comme chaque année, le marché des potiers revient à Lagrasse !

Une belle journée pour découvrir les créations d’artisanat d’art du territoire.

Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 6 20 34 32 15 jeromegazeau2014@gmail.com

English :

Like every year, the potter’s market returns to Lagrasse!

A great day out to discover the region’s arts and crafts.

German :

Wie jedes Jahr kehrt der Töpfermarkt nach Lagrasse zurück!

Ein schöner Tag, um die kunsthandwerklichen Kreationen der Region zu entdecken.

Italiano :

Come ogni anno, il mercato dei vasai torna a Lagrasse!

Una giornata ideale per scoprire l’artigianato della regione.

Espanol :

Como cada año, el mercado de los alfareros vuelve a Lagrasse

Una jornada ideal para descubrir la artesanía de la región.

