Le marché de potiers organisé par Métiers d’Art Métropole, est de retour à la Pépinière !

55 artisans, potiers et céramistes, originaires de toute la France et principalement du Grand Est, vont se déployer dans l’allée principale du parc pour proposer vaisselles, déco, luminaires, bijoux, sculptures, objets de jardin… C’est l’occasion de flâner et d’acquérir de belles pièces utilitaires ou décoratives !

Un événement organisé en partenariat avec la Ville de Nancy, la Région Grand Est et Ici Sud Lorraine.Tout public

Boulevard du 26éme RI

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

The Métiers d’Art Métropole potters’ market is back at La Pépinière!

55 artisans, potters and ceramists from all over France, and mainly from the Grand Est region, will be on display in the park’s main alley, offering tableware, decorative items, lighting, jewelry, sculptures, garden objects… It’s a great opportunity to stroll around and buy some beautiful utilitarian or decorative pieces!

An event organized in partnership with the City of Nancy, the Région Grand Est and Ici Sud Lorraine.

German :

Der von Métiers d’Art Métropole organisierte Töpfermarkt findet wieder in der Pépinière statt!

55 Kunsthandwerker, Töpfer und Keramiker aus ganz Frankreich und vor allem aus der Region Grand Est werden in der Hauptallee des Parks Geschirr, Dekoartikel, Leuchten, Schmuck, Skulpturen, Gartenobjekte usw. anbieten. Hier haben Sie die Gelegenheit, zu bummeln und schöne Gebrauchs- oder Dekorationsgegenstände zu erwerben!

Eine Veranstaltung, die in Partnerschaft mit der Stadt Nancy, der Region Grand Est und Ici Sud Lorraine organisiert wird.

Italiano :

Il mercato dei vasai organizzato da Métiers d’Art Métropole torna alla Pépinière!

55 vasai e ceramisti provenienti da tutta la Francia, soprattutto dalla regione del Grand Est, saranno presenti nel viale principale del parco per vendere stoviglie, oggetti decorativi, illuminazione, gioielli, sculture e oggetti da giardino… È un’ottima occasione per passeggiare e acquistare qualche bel pezzo utile o decorativo!

Un evento organizzato in collaborazione con la Città di Nancy, la Regione Grand Est e Ici Sud Lorraine.

Espanol :

Vuelve a la Pépinière el mercado de alfareros organizado por Métiers d’Art Métropole

55 alfareros y ceramistas de toda Francia, principalmente de la región del Gran Este, se expondrán en la avenida principal del parque para vender vajillas, objetos de decoración, iluminación, joyas, esculturas, objetos de jardín… Una buena ocasión para pasear y hacerse con bonitas piezas utilitarias o decorativas

Evento organizado en colaboración con la ciudad de Nancy, la Región del Gran Este e Ici Sud Lorraine.

