Marché des Potiers Pujols

Marché des Potiers Pujols samedi 19 juillet 2025.

Marché des Potiers

Bourg Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-20 19:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Venez découvrir le monde de la céramique au coeur du village médiéval de Pujols.

2 animations au programme :

– un atelier modelage les samedi et dimanche après-midi.

– une démonstration de tournage durant les 2 jours.

On vous attend nombreux !

Bourg Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 87 08 74

English : Marché des Potiers

Come and discover the world of ceramics in the heart of the medieval village of Pujols.

2 events on the program:

– a modeling workshop on Saturday and Sunday afternoons.

– a throwing demonstration on both days.

We look forward to seeing you there!

German :

Entdecken Sie die Welt der Keramik im Herzen des mittelalterlichen Dorfes Pujols.

auf dem Programm stehen 2 Animationen:

– ein Modellieratelier am Samstag- und Sonntagnachmittag.

– eine Vorführung des Drehens an beiden Tagen.

Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a scoprire il mondo della ceramica nel cuore del borgo medievale di Pujols.

2 eventi in programma:

– un laboratorio di modellazione nei pomeriggi di sabato e domenica.

– una dimostrazione di lavorazione in entrambi i giorni.

Non vediamo l’ora di vedervi!

Espanol :

Venga a descubrir el mundo de la cerámica en el corazón del pueblo medieval de Pujols.

2 eventos en el programa:

– un taller de modelado el sábado y el domingo por la tarde.

– una demostración de lanzamiento los dos días.

¡Le esperamos!

L’événement Marché des Potiers Pujols a été mis à jour le 2025-06-29 par OT Villeneuve Vallée du Lot