MARCHÉ DES POTIERS Sallèles-d'Aude 15 août 2025

Aude

Aude

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Plus de 40 artistes pour un marché d’excellence. Ateliers pour enfants, démonstration de tournage, producteurs locaux, cuisson au feu, et jarre à la corde… Entrée libre.

Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie +33 4 68 46 68 46 mairie@sallelesdaude.fr

English :

More than 40 artists for a market of excellence. Workshops for children, throwing demonstration, local producers, fire firing, and rope jar… Free entrance.

German :

Mehr als 40 Künstler für einen Markt der Spitzenklasse. Workshops für Kinder, Drechselvorführungen, lokale Produzenten, Kochen im Feuer und Krüge mit Seilen… Freier Eintritt.

Italiano :

Oltre 40 artisti per un mercato d’eccellenza. Laboratori per bambini, dimostrazioni di lancio, produttori locali, cottura a fuoco e vasi di corda… Ingresso libero.

Espanol :

Más de 40 artistas para un mercado de excelencia. Talleres para niños, demostraciones de lanzamiento, productores locales, hogueras y jarras de cuerda… Entrada gratuita.

