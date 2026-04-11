Marché des potiers Salle St Exupéry Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois

Marché des potiers

Salle St Exupéry 11 rue Joseph Lambert Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Seconde édition organisée par le Lions Club Auxois Morvan .

Salle St Exupéry 11 rue Joseph Lambert Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 31 37 76 veronique_tetard@orange.fr

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English : Marché des potiers

L’événement Marché des potiers Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Terres d’Auxois