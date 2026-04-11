Marché des potiers Salle St Exupéry Semur-en-Auxois
Marché des potiers Salle St Exupéry Semur-en-Auxois samedi 11 avril 2026.
Semur-en-Auxois
Marché des potiers
Salle St Exupéry 11 rue Joseph Lambert Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Seconde édition organisée par le Lions Club Auxois Morvan .
Salle St Exupéry 11 rue Joseph Lambert Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 31 37 76 veronique_tetard@orange.fr
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English : Marché des potiers
L’événement Marché des potiers Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Terres d’Auxois
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