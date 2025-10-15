Marché des producteurs 2 demain

Route de Velles Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 09:00:00

fin : 2026-04-03 16:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Dans le cadre de la formation BPREA, les stagiaires adultes mettent en pratique les compétences acquises gestion de projet, organisation d’événements, valorisation des produits locaux et relation avec les producteurs et clients.

Au programme vente de produits fermiers et locaux

EARL de la Chênaie canards et volailles

Ferme du Crot Blanc lentilles, huile, farine…

Ferme d’Estelle cochonailles et pâtés de Pâques

Earl Darchis Julien- La Ferme du Bas Berry rillettes, gésiers confits, saucissons…

Sophinette confitures et biscuits

Création Chocolat ballotins, fritures, lapins et œufs

Pains et Gourmandises galettes pommes de terre, chèvre, feuilletés

Société Pomologique du BERRY Jus de pomme

La Boite à Pantoufles

Un panier garni est à gagner ! .

Route de Velles Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 12 19 61 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the BPREA training program, adult trainees put the skills they have acquired into practice: project management, event organization, promotion of local produce and relations with producers and customers.

L’événement Marché des producteurs 2 demain Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme