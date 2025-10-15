Marché des producteurs 2 demain Châteauroux

Marché des producteurs 2 demain Route de Velles Châteauroux 2026-04-03

Marché des producteurs 2 demain Châteauroux vendredi 3 avril 2026.

Marché des producteurs 2 demain

Route de Velles Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 09:00:00
fin : 2026-04-03 16:00:00

Date(s) :
2026-04-03

Dans le cadre de la formation BPREA, les stagiaires adultes mettent en pratique les compétences acquises gestion de projet, organisation d’événements, valorisation des produits locaux et relation avec les producteurs et clients.
Au programme vente de produits fermiers et locaux
EARL de la Chênaie canards et volailles
Ferme du Crot Blanc lentilles, huile, farine…
Ferme d’Estelle cochonailles et pâtés de Pâques
Earl Darchis Julien- La Ferme du Bas Berry rillettes, gésiers confits, saucissons…
Sophinette confitures et biscuits
Création Chocolat ballotins, fritures, lapins et œufs
Pains et Gourmandises galettes pommes de terre, chèvre, feuilletés
Société Pomologique du BERRY Jus de pomme
La Boite à Pantoufles
Un panier garni est à gagner !   .

Route de Velles Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 12 19 61 49 

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English :

As part of the BPREA training program, adult trainees put the skills they have acquired into practice: project management, event organization, promotion of local produce and relations with producers and customers.

L’événement Marché des producteurs 2 demain Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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