Marché des producteurs à Busy Busy

Busy Busy Doubs

Début : 2025-09-19 17:30:00

fin : 2026-12-18 21:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-10-17 2025-11-21 2025-12-19 2026-01-16 2026-02-20 2026-03-20 2026-04-17 2026-05-15 2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21 2026-09-18 2026-10-16 2026-11-20 2026-12-18

Venez profiter du marché pour rencontrer les producteurs et artisans locaux !

le 3e vendredi du mois (de mai à octobre) de 17h30 à 21h .

Busy Busy 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté environnement@grandbesancon.fr

