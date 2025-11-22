MARCHÉ DES PRODUCTEURS À LA CAVE DE SAINT CHINIAN Saint-Chinian
Chemin de Sorteilho Saint-Chinian Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Marché des producteurs à la cave de Saint-Chinian
Marché de producteurs de 10h à 18h au caveau
Chemin de Sorteilho Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 28 40
English :
Farmers’ market at the Saint-Chinian winery
German :
Bauernmarkt im Weinkeller von Saint-Chinian
Italiano :
Mercato contadino presso la cantina di Saint-Chinian
Espanol :
Mercado agrícola en la bodega de Saint-Chinian
L'événement MARCHÉ DES PRODUCTEURS À LA CAVE DE SAINT CHINIAN Saint-Chinian a été mis à jour le 2025-11-12