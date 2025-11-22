Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MARCHÉ DES PRODUCTEURS À LA CAVE DE SAINT CHINIAN Saint-Chinian

Chemin de Sorteilho Saint-Chinian Hérault

Début : 2025-11-22
2025-11-22

Marché de producteurs de 10h à 18h au caveau
Chemin de Sorteilho Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 28 40 

English :

Farmers’ market at the Saint-Chinian winery

German :

Bauernmarkt im Weinkeller von Saint-Chinian

Italiano :

Mercato contadino presso la cantina di Saint-Chinian

Espanol :

Mercado agrícola en la bodega de Saint-Chinian

