MARCHÉ DES PRODUCTEURS À LA VACQUERIE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Début : 2025-07-13

fin : 2025-08-24

2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Venez retrouver nos producteurs locaux tous les dimanches en soirée au « marché de la bascule » à la Vacquerie ! Des tables et des chaises seront à disposition de ceux qui souhaitent partager un moment de convivialité et manger sur place .

L’esplanade La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 60 54

Come and meet our local producers every Sunday evening at the « marché de la bascule » in La Vacquerie!

Treffen Sie unsere lokalen Produzenten jeden Sonntag abends auf dem « marché de la bascule » in La Vacquerie!

Venite a conoscere i nostri produttori locali ogni domenica sera al « marché de la bascule » di La Vacquerie!

Venga a conocer a nuestros productores locales todos los domingos por la tarde en el « marché de la bascule » de La Vacquerie

