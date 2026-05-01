Marché des producteurs Allerey-sur-Saône
Marché des producteurs Allerey-sur-Saône samedi 30 mai 2026.
Allerey-sur-Saône
Marché des producteurs
Place de la Mairie Allerey-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Marché des producteurs organisé par l’Art et Craie le samedi 30 mai de 16h à 21h à la place de la mairie à Allerey-sur-Saône . Vous pourrez découvrir de nombreux produits locaux, de l’artisanat local et des créateurs. Durant l’événement, vous aurez à disposition une buvette et des animations. Au menu rougail saucisses riz ou jambon gratin dauphinois sur place ou à emporter sur réservation .
Place de la Mairie Allerey-sur-Saône 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 56 91 96 lartetcraieallerey@gmail.com
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English : Marché des producteurs
L’événement Marché des producteurs Allerey-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-15 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III