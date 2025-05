Marché des producteurs au foyer APF – Châteauneuf-sur-Cher, 23 mai 2025 07:00, Châteauneuf-sur-Cher.

Cher

Marché des producteurs au foyer APF Chemin des Perrières Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-23

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Le foyer APF fait vibrer votre fin de semaine avec un marché des producteurs 100 % local artisans passionnés, friperie, découverte du tir à l’arc, food trucks et concert en plein air au programme. Ambiance chill et découvertes garanties !

Une quinzaine de producteurs locaux et d’artisans du Berry vous attendent à ce marché en semi-nocturne ainsi que la friperie d’APF France Handicap. De 15h30 à 17h30 le comité départemental du tir à l’arc du Cher vous proposera la découverte de ce sport. Dès 18h30, vous aurez RDV avec Spountnik et les Covidos jusqu’en début de soirée. Vous aurez aussi la possibilité de manger sur place avec les food-trucks présents. .

Chemin des Perrières

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 65 13

English :

For the 3rd year, the Foyer Claude Bozonnet organizes its market of local craftsmen and producers on a Friday afternoon, the ideal way to start the weekend with a bang, right through to the early evening, with the added bonus of musical entertainment.

German :

Zum dritten Mal veranstaltet das Foyer Claude Bozonnet seinen Markt mit lokalen Handwerkern und Produzenten an einem Freitagnachmittag. Das ist ideal, um das Wochenende bis zum frühen Abend gemütlich einzuläuten, mit musikalischer Unterhaltung als Bonus.

Italiano :

Per il terzo anno consecutivo, il foyer Claude Bozonnet organizza il suo mercato di artigiani e produttori locali il venerdì pomeriggio, il modo perfetto per iniziare il fine settimana con il botto fino a sera, con tanto di intrattenimento musicale.

Espanol :

Por tercer año consecutivo, el vestíbulo Claude Bozonnet organiza el viernes por la tarde su mercado de artesanos y productores locales, perfecto para empezar el fin de semana con buen pie hasta primera hora de la noche, amenizado con música.

