Marché des Producteurs Bazoches-sur-le-Betz samedi 20 décembre 2025.
L'Anche Bazoches-sur-le-Betz Loiret
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-20
Faîtes le plein de cadeaux et de gourmandises au marché des producteurs organisé par la célèbre chocolaterie Comptoir du Cacao. Jeu concours et atelier enfant rythmeront la journée.
L’Anche Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 84 84
English :
Fill up on gifts and delicacies at the farmers’ market organized by the famous chocolate maker Comptoir du Cacao. Competitions and children’s workshops will punctuate the day.
German :
Auf dem von der berühmten Schokoladenfabrik Comptoir du Cacao organisierten Bauernmarkt können Sie sich mit Geschenken und Leckereien eindecken. Ein Gewinnspiel und ein Kinderatelier bestimmen den Tagesablauf.
Italiano :
Fate scorta di regali e leccornie al mercato contadino organizzato dalla famosa fabbrica di cioccolato Comptoir du Cacao. Un concorso e un laboratorio per bambini scandiranno la giornata.
Espanol :
Abastézcase de regalos y golosinas en el mercado agrícola organizado por la famosa chocolatería Comptoir du Cacao. Un concurso y un taller infantil amenizarán la jornada.
