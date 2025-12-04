Marché des producteurs bio et locaux ESATCO Plourivo

Marché des producteurs bio et locaux

ESATCO 10 Chemin Louis Armez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 09:00:00

fin : 2025-12-04 14:00:00

Date(s) :

2025-12-04

Légumes, poulets, pains, jus de pomme, confitures, tisanes, champignons .

ESATCO 10 Chemin Louis Armez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 41 30

English :

L’événement Marché des producteurs bio et locaux Plourivo a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol