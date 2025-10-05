Marché des producteurs Bio-Waldo Waldolwisheim
Marché des producteurs Bio-Waldo Waldolwisheim dimanche 5 octobre 2025.
Marché des producteurs Bio-Waldo
Waldolwisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Découvrez la 29e édition de « Bio-Waldo » le dimanche 6 octobre.
Pour animer le marché paysan, des conférences, des animations pour enfants, des animations musicales, des dégustations sur les stands seront organisées… .
Waldolwisheim 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 89 24 45 35 chlo.schneller@biograndest.org
