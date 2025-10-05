Marché des producteurs Bio-Waldo Waldolwisheim

Marché des producteurs Bio-Waldo Waldolwisheim dimanche 5 octobre 2025.

Marché des producteurs Bio-Waldo

Waldolwisheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-05 10:00:00

2025-10-05

Découvrez la 29e édition de « Bio-Waldo » le dimanche 6 octobre.

Pour animer le marché paysan, des conférences, des animations pour enfants, des animations musicales, des dégustations sur les stands seront organisées… .

Waldolwisheim 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 89 24 45 35 chlo.schneller@biograndest.org

