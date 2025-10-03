Marché des producteurs Bléré
Marché des producteurs Bléré vendredi 3 octobre 2025.
Marché des producteurs
12 Rue du 18 Juin Bléré Indre-et-Loire
Début : 2025-10-03 17:00:00
fin : 2025-10-03 20:00:00
Date(s) :
2025-10-03
Marché des producteurs avec dégustations, ateliers, suivi d’un concert de jazz-manouche
12 Rue du 18 Juin Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire sandrinelarcher0@gmail.com
English :
Farmers’ market with tastings, workshops, followed by a jazz-gypsy concert
German :
Bauernmarkt mit Verkostungen, Workshops, gefolgt von einem Gypsy-Jazz-Konzert
Italiano :
Mercato contadino con degustazioni e laboratori, seguito da un concerto gypsy jazz
Espanol :
Mercado agrícola con degustaciones y talleres, seguido de un concierto de jazz gitano
