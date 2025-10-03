Marché des producteurs Bléré

Marché des producteurs Bléré vendredi 3 octobre 2025.

Marché des producteurs

12 Rue du 18 Juin Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 17:00:00

fin : 2025-10-03 20:00:00

Date(s) :

2025-10-03

Marché des producteurs avec dégustations, ateliers, suivi d’un concert de jazz-manouche

12 Rue du 18 Juin Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire sandrinelarcher0@gmail.com

English :

Farmers’ market with tastings, workshops, followed by a jazz-gypsy concert

German :

Bauernmarkt mit Verkostungen, Workshops, gefolgt von einem Gypsy-Jazz-Konzert

Italiano :

Mercato contadino con degustazioni e laboratori, seguito da un concerto gypsy jazz

Espanol :

Mercado agrícola con degustaciones y talleres, seguido de un concierto de jazz gitano

L’événement Marché des producteurs Bléré a été mis à jour le 2025-09-20 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER