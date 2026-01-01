Marché des producteurs

6 rue des roses Blodelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 16:00:00

fin : 2026-01-30 19:00:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26

Vous trouverez les produits locaux de nos producteurs: miels, confitures, pains, farines, pâtes, viandes de montagne, volailles, lapins, oeufs, fromages de vache, steak haché, poissons, huitres, champignons, pommes et jus de fruits bio, légumes bio, pois-chiches bio cultivés à Blodelsheim, choucroute bio, huiles colza, buvettes. Le marché se déroule chaque dernier vendredi du mois.

Retrouverez les stands habituels avec les produits locaux

charcuterie, vin et bière, miel, volailles, lapins, oeufs, produits laitier de vache, CBD bio, escargots, poisson (Thon blanc pêche Vendéenne, filets de truites blanches des Vosges, Moules de bouchots Aop St Michel), pâtes, pain, farine, steak haché, confiture, champignon (Girolles et pieds-de-mouton) , vins, bière, pomme, poire et jus bio, canard, foie gras, pdt, patates douces et légumes bio.

3 Nouveaux stands:

RACINES DE VIE, Camille proposera des plantes aromatiques et médicinales de Blodelsheim.

LAVERIE DE LAINE CAROLAINE, Caroline proposera des laines et oreillers de Lautenbach Zell.

AROMARHIN, Anne proposera des savons et dérivés de Rumersheim le Haut .

6 rue des roses Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 59 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You will find the local products of our producers: honeys, jams, breads, flours, pasta, mountain meats, poultry, rabbits, eggs, cow’s cheese, minced steak, fish, oysters, mushrooms, organic apples and fruit juices, organic vegetables, organic chickpeas grown in Blodelsheim, organic sauerkraut, colza oils, refreshments. The market takes place every last Friday of the month.

L’événement Marché des producteurs Blodelsheim a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach