Bruc-sur-Aff

Marché des producteurs

Les Jardins de Bruc Bruc-sur-Aff Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 14:00:00

fin : 2026-06-19 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Marché des producteurs aux Jardins de Bruc

– Alimentaire fruits et légumes du jardin de Bruc, poulets fermiers, porc de Glénac, fromage de chèvre

-Saveurs et gourmandises miel, pain, macarons, nougeterie, crêpes et galettes, poivre..

– Boissons et découvertes boissons de Bani, bières, torréfactions

– Créations et artisanat au fil d’Elo, les créations de Florence.. .

Les Jardins de Bruc Bruc-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 01 71 07 51

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English :

L’événement Marché des producteurs Bruc-sur-Aff a été mis à jour le 2026-06-15 par OT PAYS DE REDON