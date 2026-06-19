Marché des producteurs Bruc-sur-Aff
Marché des producteurs Bruc-sur-Aff vendredi 19 juin 2026.
Bruc-sur-Aff
Marché des producteurs
Les Jardins de Bruc Bruc-sur-Aff Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 14:00:00
fin : 2026-06-19 18:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Marché des producteurs aux Jardins de Bruc
– Alimentaire fruits et légumes du jardin de Bruc, poulets fermiers, porc de Glénac, fromage de chèvre
-Saveurs et gourmandises miel, pain, macarons, nougeterie, crêpes et galettes, poivre..
– Boissons et découvertes boissons de Bani, bières, torréfactions
– Créations et artisanat au fil d’Elo, les créations de Florence.. .
Les Jardins de Bruc Bruc-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 01 71 07 51
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English :
L’événement Marché des producteurs Bruc-sur-Aff a été mis à jour le 2026-06-15 par OT PAYS DE REDON