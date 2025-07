Marché des producteurs Salle des sports Came

Marché des producteurs Salle des sports Came samedi 9 août 2025.

Marché des producteurs

Salle des sports 1161 chemin de Ganderatz Came Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

A partir de 18h, divers stands de producteurs locaux et d’artisans seront présents. Vous pourrez aussi vous restaurer sur place, chaque producteur proposera des menus variés et/ou des grillades tel que porc, poulet, agneau, fromages de brebis, vache, et chèvre. Mais aussi plats thaïlandais, miel, pâtisserie et les fraises de la ferme Etchelecu.

Pour les artisans, stands avec créateurs de bijoux, fondants et bougies parfumées, objets en matériaux recyclés, objets du quotidien en bois, spécialistes en phytothérapie, créations en lithothérapie.

Animé par les Cantayres et la Batterie Fanfare de Came, un moment convivial entre amis ou en famille. Buvette avec l’école publique de Came. .

Salle des sports 1161 chemin de Ganderatz Came 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 75 20 93 lacorbeilleapain10@gmail.com

English : Marché des producteurs

German : Marché des producteurs

Italiano :

Espanol : Marché des producteurs

L’événement Marché des producteurs Came a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque