Marché des producteurs

Square Champeville Carpentras Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-07 16:45:00

fin : 2026-10-06 19:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Dès le printemps, les produits de saison remplissent les étals des producteurs locaux. On se presse pour acheter des asperges, des fraises de Carpentras, du basilic, du melon et tous les fruits gorgés de soleil.

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Square Champeville Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 60 84 00

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English :

As soon as spring arrives, seasonal produce fills the stalls of local producers. People rush to buy asparagus, strawberries from Carpentras, basil, melon and all the sun-drenched fruits.

L’événement Marché des producteurs Carpentras a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme