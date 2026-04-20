Marché des producteurs Cescau
Marché des producteurs Cescau samedi 30 mai 2026.
Cescau
Marché des producteurs
Cescau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La commune de Cescau est heureuse de vous inviter à son tout premier Marché des Producteurs. Au programme,
produits locaux et savoir-faire de nos producteurs, espace gourmand, dégustations sur place, animations musicales et
ateliers pour les enfants. .
Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 00 49 mairie64@cescau.fr
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English : Marché des producteurs
L’événement Marché des producteurs Cescau a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Coeur de Béarn
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