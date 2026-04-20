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Marché des producteurs Cescau

Marché des producteurs Cescau

Marché des producteurs Cescau samedi 30 mai 2026.

Ville : 64170 Cescau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Cescau

Marché des producteurs

Cescau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30

La commune de Cescau est heureuse de vous inviter à son tout premier Marché des Producteurs. Au programme,
produits locaux et savoir-faire de nos producteurs, espace gourmand, dégustations sur place, animations musicales et
ateliers pour les enfants.   .

Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 00 49  mairie64@cescau.fr

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English : Marché des producteurs

L’événement Marché des producteurs Cescau a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Coeur de Béarn

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