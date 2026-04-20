Cescau

Marché des producteurs

Cescau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La commune de Cescau est heureuse de vous inviter à son tout premier Marché des Producteurs. Au programme,

produits locaux et savoir-faire de nos producteurs, espace gourmand, dégustations sur place, animations musicales et

ateliers pour les enfants. .

Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 00 49 mairie64@cescau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des producteurs

L’événement Marché des producteurs Cescau a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Coeur de Béarn