Marché des producteurs Marché d’Intérêt National Châteaurenard
Marché des producteurs Marché d’Intérêt National Châteaurenard samedi 4 avril 2026.
Marché des producteurs
Du 04/04 au 31/10/2026 le samedi de 7h45 à 13h. Marché d’Intérêt National Boulevard Ernest Genevet Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04 07:45:00
fin : 2026-10-31 13:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Marché des producteurs situé sur le M.I.N de Châteaurenard chaque samedi matin.
Ce marché de qualité vient en complément du marché dominical et réunit de nombreux producteurs de fin début Avril à fin Octobre.
80 producteurs locaux vous attendent sur le MIN.
Vente de produits du terroir (fruits, légumes, fromage, viande, poissons, vin) du producteur au consommateur.
Bonne humeur et convivialité garanties ! .
Marché d’Intérêt National Boulevard Ernest Genevet Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 94 14 90
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English :
Producers’ market located on the M.I.N of Châteaurenard every Saturday morning.
L’événement Marché des producteurs Châteaurenard a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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