Marché des producteurs d’Atton Salle des Fêtes Atton

Salle des Fêtes Rue des Dames Atton Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 13:00:00
2025-12-14
Venez découvrir le marché de Noël à Atton, dimanche 14 décembre !
De nombreux exposants et animations vous attendent structures gonflables, maquillage et poneys, boîte aux lettres du Père Noël, chorale les Charl’Attons, atelier décorations de Noël, …Tout public
Salle des Fêtes Rue des Dames Atton 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 82 11 72
Come and discover Atton’s Christmas market on Sunday, December 14th!
Numerous exhibitors and activities await you: inflatables, face painting and ponies, Santa’s letter box, Charl’Attons choir, Christmas decorations workshop, …
