Marché des producteurs d’Atton Salle des Fêtes Atton

Marché des producteurs d’Atton

Salle des Fêtes Rue des Dames Atton Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 13:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Venez découvrir le marché de Noël à Atton, dimanche 14 décembre !

De nombreux exposants et animations vous attendent structures gonflables, maquillage et poneys, boîte aux lettres du Père Noël, chorale les Charl’Attons, atelier décorations de Noël, …Tout public

0 .

Salle des Fêtes Rue des Dames Atton 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 82 11 72

English :

Come and discover Atton’s Christmas market on Sunday, December 14th!

Numerous exhibitors and activities await you: inflatables, face painting and ponies, Santa’s letter box, Charl’Attons choir, Christmas decorations workshop, …

L’événement Marché des producteurs d’Atton Atton a été mis à jour le 2025-11-29 par OT PONT A MOUSSON