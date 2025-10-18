Marché des producteurs d’automne Saint-Yrieix-la-Perche

Jardins du Moulinassou Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Le marché de la pomme mettra en avant le pressage de jus frais par la Confrérie de la Pomme du Limousin et une exposition de variétés anciennes. Les spécialités arédiennes, telles que madeleines, miel, légumes, fromages et châtaignes, seront également présentes. Un espace restauration proposera des plats locaux. Cette année, il n’y aura pas de soupe de potirons. Le lycée agricole de la Faye participera en présentant ses produits transformés, dont des plats cuisinés. Un lâcher de ballons sera organisé par le Lions Club dans le cadre d’Octobre Rose. Un espace enfants est prévu avec des tours de poneys et des pansages à deux reprises au cours de la journée. .

Jardins du Moulinassou Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com

